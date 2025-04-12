За попередньою інформацією обласного управління поліції, до подружжя, що проживає в квартирі, прийшов у гості знайомий. Останній дістав гранату і висмикнув чеку.

Внаслідок вибуху «підривач» отримав травму ноги. Чоловіка госпіталізували. Подружжя теж доставлено в лікарню для огляду.

«Фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції здійснюють огляд оселі на наявність інших вибухонебезпечних предметів або пристроїв та встановлюють всі обставини події», – повідомляють у поліції.

Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження.

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