За попередньою інформацією обласного управління поліції, до подружжя, що проживає в квартирі, прийшов у гості знайомий. Останній дістав гранату і висмикнув чеку.
Внаслідок вибуху «підривач» отримав травму ноги. Чоловіка госпіталізували. Подружжя теж доставлено в лікарню для огляду.
«Фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції здійснюють огляд оселі на наявність інших вибухонебезпечних предметів або пристроїв та встановлюють всі обставини події», – повідомляють у поліції.
Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження.
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