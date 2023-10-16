Гаряча лінія для переселенців: дізнайтеся про дошкільну та інклюзивну освіту в дитсадках та школах

У Міністерстві освіти анонсували гарячу лінію, під час якої переселенці зможуть дізнатися про дошкільну та інклюзивну освіту дітей.
У вівторок, 17 жовтня, з 15.30 до 17.00 відбудеться пряма телефонна лінія для внутрішньо переміщених осіб з Міністерством освіти і науки України. Українці зможуть отримати відповіді на питання про дошкільну та інклюзивну освіту у дитсадках та школах.
Спікер – Смирнова Євгенія Ігорівна, заступник Міністра освіти і науки України
Номери прямої лінії: Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98
Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: vpohelp23@gmail.com
Або залишити запитання на голосову пошту за номерами:
Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98
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