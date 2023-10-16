Гаряча лінія для переселенців: дізнайтеся про дошкільну та інклюзивну освіту в дитсадках та школах

Ідентифікація пенсіонерів у Ощадбанку: кому проходити обов’язково Ідентифікація пенсіонерів в Україні потрібна не всім. У «Ощадбанку» розповіли кому і як треба її проходити, і скільки часу залишилось до блокування без пенсійних виплат. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як орендувати об’єкт держмайна та про релокацію бізнесу розказали у Фонді держмайна Сьогодні Фонд держмайна є найбільшим рантьє в країні. Загальна площа всіх об’єктів, які можна орендувати в держави, майже 8 мільйонів квадратних метрів. Фонд одночасно супроводжує понад 14 000 контрактів, з яких 25 % — укладено саме з фізичними особами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ