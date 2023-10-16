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Горячая линия для переселенцев: спрашивайте о дошкольном и инклюзивном образовании в детсадах и школах

Горячая линия для переселенцев: спрашивайте о дошкольном и инклюзивном образовании в детсадах и школах

В Министерстве образования анонсировали горячую линию, во время которой переселенцы смогут узнать про дошкольное и инклюзивное образование детей.

Во вторник, 17 октября, с 15:30 до 17:00 состоится прямая телефонная линия для внутренне перемещенных лиц с Министерством образования и науки Украины. Украинцы смогут получить ответы на вопросы про  дошкольное и инклюзивное образование в детсадах и школах.

Спикер — Смирнова Евгения Игоревна, заместитель Министра образования и науки Украины

Номера прямой линии: Киевстар (068) 801 88 52 и Vodafone (050) 825 53 98

Переселенцы, которые не смогут позвонить по телефону, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: vpohelp23@gmail.com

Или оставить вопрос на голосовую почту по номерам:
Киевстар (068) 801 88 52 и Vodafone (050) 825 53 98

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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