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Фотограф з Одеси отримав міжнародну премію за фотографії з війни (фото)

Фотограф з Одеси отримав міжнародну премію за фотографії з війни (фото)

Костянтин Ліберов, військовий фотограф з Одеси, отримав у Франції премію Bayeux Calvados-Normandy Award у категорії фото. Ця нагорода щороку вручається найкращім військовим кореспондентам. Про це повідомили на сайті премії.

Подружжя Костянтина та Влади Ліберових з перших днів російського вторгнення ведуть фото та відеохроніку його наслідків. В кадрі їхніх камер – біженці, мешканці зруйнованих українських міст та селищ, наші захисники. 

Дивіться фоторепортаж Костянтина Ліберова: Як живуть під обстрілами міста Донбасу (фоторепортаж)

Ці чоловік з жінкою завжди там, где найбільш гаряче та небезпечно. На їхніх світлинах немає ніяких постановочних або незмістовних сцен – тільки правдиві кадри, якими б важкими вони не були. Влада навіть отримала осколкове поранення у живіт під час однієї з поїздок подружжя на фронт.

 

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Публикация от @libkos

Тому отримання премії, вручення якої пройшло у Франції в місті Байє 11-12 жовтня є цілком закономірним. Вручили її фотографу за серію фотографій «Війна в Україні. Біль, відчай та надія». За голосуванням відвідувачів і глядачів виставки Костянтин Ліберов отримав 1 місце, за голосуванням журі – друге.

«Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу», — зазначив Костянтин Ліберов.

Довідка “Одеського Життя”

Міжнародна премія Bayeux Calvados-Normandy веде свою історію з 1994 року. Її заснування у місті Байє було приурочене до 50-ї річниці історичної операції союзників – висадки в Нормандії під час Другої світової війни. За майже 30 років існування нагороду здобували журналісти найвпливовіших медіа світу, включаючи BBC, CNN, Reuters, Associated Press та Le Monde. У 2024 році серед переможців опинились фоторепортери, які висвітлювали події у секторі Гази.

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