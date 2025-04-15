Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Екоінспекція довела до перемоги справу про забруднення земель унаслідок утворення несанкціонованого звалища побутових, будівельних і промислових відходів на землях Фонтанської сільради поблизу села Олександрівка.

Ще 2021 року тут виявили несанкціоноване звалище побутових, будівельних і промислових відходів. Лабораторні дослідження підтвердили забруднення ґрунту амонієм, фосфором, нітратами та сульфатами.

У зв’язку з відмовою сільради відшкодувати 2,7 млн грн збитків у добровільному порядку, інспекція звернулася з позовом до Господарського суду Одеської області. У червні 2024 року суд повністю задовольнив позов і навіть апеляція не допомогла уникнути відповідальності.

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Нагадаємо, недбалість директора комунального підприємства призвела до масштабних пожеж на території полігону побутових відходів у с. Доброжанове Одеського району та збитків екології на понад 4,7 млн гривень.