Київський районний суд міста Одеси прийняв рішення щодо керівниці Фонтанської територіальної громади Наталії Крупиці, обравши їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром понад дев’ять мільйонів гривень.

Як передає телеграм-канал “Одеського Життя”, інформацію про це оприлюднив громадський діяч Сергій Колодяжний.

Третього лютого очільниці громади висунули нове обвинувачення у справі, що стосується берегоукріплювальних робіт у населеному пункті Крижанівка.

Розслідування цієї справи розпочалося ще у 2013 році, коли Крупиця керувала Крижанівською сільською радою.

Споруджена тоді берегозахисна конструкція, буна, спричинила зміни у морських течіях, внаслідок чого на узбережжі Крижанівки та північної частини Одеси почали накопичуватися значні обсяги морської рослинності.

Правоохоронні органи також висунули підозру Крупиці та керівнику підрядної компанії Галібу Асадову у привласненні державних коштів на суму, що перевищує 2,7 мільйона гривень.

Проте у жовтні минулого року Приморський районний суд Одеси виправдав обох фігурантів справи, визнавши більшість доказів недопустимими. Єдиним засудженим виявився інженер технічного нагляду, який уклав угоду зі слідством та отримав умовний термін покарання.

Прокуратура оскаржила виправдальний вирок щодо Крупиці та Асадова в апеляційній інстанції.

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