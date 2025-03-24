Обсяг викидів CO₂ у повітря перевищив 1,3 мільйона тонн. Обставини займання з’ясовуються. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За попередніми даними, причиною пожежі стало неконтрольоване випалювання очерету. Вогонь спричинив значне забруднення атмосфери, що може мати серйозні екологічні наслідки для регіону.

Екологічна інспекція вже подала заяву про злочин до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області. Триває розслідування для встановлення винних у підпалі.

Раніше ми з посиланням на науковців повідомляли, що хоч пожежу й загасили, але плавні горітимуть і далі.

Тоді ж попередні підрахунки збитків з вигорілих 45 гектарів сягнули 125 мільйонів.