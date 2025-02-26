Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець, відповідальний за експлуатацію полігону твердих побутових відходів, систематично нехтував своїми обов’язками. Він не забезпечував належну охорону полігону, не вживав заходів протипожежної безпеки, через що в червні 2023 року там сталася масштабна пожежа, яка тривала 11 днів. Вогонь спричинив викид біогазу та інших небезпечних речовин у повітря на площі понад 1 гектар.

У вересні сталася нова пожежа, яка через суху погоду та сильний вітер швидко поширилася на 0,28 гектара. Ліквідувати її вдалося лише через 9 годин.

Обидві пожежі призвели до значного забруднення повітря. Загальна сума екологічних збитків перевищила 4,7 млн гривень.

Директору інкримінують службову недбалість і забруднення атмосферного повітря небезпечними речовинами та відходами через порушення спеціальних правил, що створило загрозу для життя, здоров’я людей і довкілля за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 241 КК України.

Читайте також: На одному із пляжів Одеси стічні води цілодобово стікають у море