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Эвакуация автомобилей: в Одессе потратились на муниципальные штрафплощадки, но открыть их не могут

Эвакуация автомобилей: в Одессе потратились на муниципальные штрафплощадки, но открыть их не могут

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете использования эвакуаторов муниципалитетами на время военного положения. Это решение по сути перечеркивает усилия властей Одессы по борьбе с бесхозными автомобилями и нарушителями правил дорожного движения.

Об этом в  facebook сообщил депутат, председатель комиссии по транспорту Одесского горсовета Петр Обухов.

По его словам, эвакуация — важный инструмент для борьбы с автохамами: из-за них останавливаются трамваи на Пантелеймоновской, в Аркадии, на Французском бульваре. По городу стоят сотни брошенных ржавых авто, которые надо убрать.

Депутат сообщил, что в этом году Одесский городской совет выделил два земельных участка под размещение коммунальных штрафплощадок. Также выделено 9 млн грн на обустройство этих участков.

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В этом году мы ждем 2 эвакуатора, которые нам дарят наши партнеры из Германии. И за то, чтобы мы не платили 5 млн грн таможенных пошлин за них, проголосовала Верховная Рада!, — отметил Обухов.

Принятием законопроекта о запрете муниципальных эвакуаторов парламентарии “сами себе противоречат”, считает депутат.

Якобы во время тревог автовладельцы бросают машины где попало, чтобы поскорее пройти в хранилище, а когда возвращаются, то машины нет. И поэтому нардепы предлагают оставить функции эвакуации только полиции, у которой и так много других дел.

Это вредный, нечестный закон, который принимается ради собственных интересов депутатов, а не интересов общества! — подчеркнул Петр Обухов.

И добавил, что если бы действительно была проблема с эвакуацией во время тревог, то можно было бы принять запрет на эвакуацию только во время тревог. 

Напомним, исполком горсовета в ходе заседания 15 февраля 2024 года разрешил коммунальному учреждению «СМЭП» эвакуацию транспортных средств, которые были брошены или припаркованы в неположенных местах. 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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