В Одесі ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

Через перевантаження мереж після ранкової ворожої атаки 13 грудня 2024 року в Одесі та Одеському районі запровадили екстрені відключення світла. Попередні графіки не діють.
Це вимушений крок, щоб зберегти стабільність роботи об’єктів енергетики, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
«Після стабілізації ситуації зможемо повернутися до прогнозованих графіків відключень. Про що повідомимо додатково», – кажуть енергетики.
У п’ятницю, 13 грудня 2024 року, російські агресори масово обстріляли об’єкти енергетики по всій Україні. Після цього графіки відключень оновили – вони стали більш жорсткими.
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