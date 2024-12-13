На Одещині найгірша ситуація зі світлом після ранкового обстрілу

Нагадаємо, вранці, 13 грудня, російські агресори завдали черговий масштабний ракетний удар по українській енергетиці

Внаслідок ранкового обстрілу на Одещині постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. Для запобігання повному блекауту в Одесі та Одеському районі було вирішено впровадити екстрені відключення електроенергії.

У прес-службі повідомили, що відключення є тимчасовими заходами для збереження стабільності роботи обладнання. Наразі енергетики працюють на місцях для якнайшвидшого усунення наслідків атаки.

За можливості відключення будуть замінені на звичні графіки. Ситуація залишається під контролем, проте відновлення енергосистеми залежить від подальшої безпеки ремонтних робіт.

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