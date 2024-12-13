Новини Одеси та Одеської області

На Одещині найгірша ситуація зі світлом після ранкового обстрілу

На Одещині найгірша ситуація зі світлом після ранкового обстрілу

Ранковий обстріл призвів до значних пошкоджень енергосистеми Одеської області. Через перевантаження мережі в Одесі та Одеському районі введено екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, вранці, 13 грудня, російські агресори завдали черговий масштабний ракетний удар по українській енергетиці

Внаслідок ранкового обстрілу на Одещині постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. Для запобігання повному блекауту в Одесі та Одеському районі було вирішено впровадити екстрені відключення електроенергії.

У прес-службі повідомили, що відключення є тимчасовими заходами для збереження стабільності роботи обладнання. Наразі енергетики працюють на місцях для якнайшвидшого усунення наслідків атаки.

За можливості відключення будуть замінені на звичні графіки. Ситуація залишається під контролем, проте відновлення енергосистеми залежить від подальшої безпеки ремонтних робіт.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk