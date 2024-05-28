Колишнього одеського військкома звільнили під заставу і одразу знову затримали (відео)

Як повідомляє прес-служба відомства, Бюро отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та ховатися від слідства, виїхавши за кордон.

Колишнього військкома затримали у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн. гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за кількома статтями КК України. У 2023 році його затримали, а суд помістив його під варту.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, проте поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому одеському військовому вже було повідомлено про підозри:

у придбанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у неявці своєчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, скоєне в умовах воєнного стану – скоєння кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.