Екс-спікер Сил оборони Наталія Гуменюк «засвітилася» на новій посаді

Так, у сюжеті телемарафону, присвяченому реабілітації військових у Карпатах, який вийшов днями на телеканалі «Ми – Україна», Наталія Гуменюк дала коментарі щодо реабілітаційного центру в Карпатах, де військові та їхні сім’ї проходять лікувальні курси за спеціальною програмою психологічного відновлення.

У сюжеті наголошувалося на важливості соціалізації військових через взаємодію з сім’ями та адаптацію до мирного життя. Саме Гуменюк коментувала роботу центру, наголосивши, що ця ініціатива реалізована завдяки підтримці великого бізнесу.

При цьому коли саме колишню спікерку Сил оборони Півдня України було призначено на нову посаду, невідомо, а у своїх соцмережах вона досі вказує колишнє місце роботи.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Наталію Гуменюк звільнили з посади прес-секретаря Сил оборони Півдня України.

До цього українські медійники просили головкому ЗСУ Олександра Сирського замінити Гуменюк на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого управління комунікаціями. Її звинувачували у блокуванні висвітлення військових злочинів Росії. Найбільш кричущим випадком, за словами журналістів, була заборона заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС – тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських «військоров».

Згодом на місце Гуменюк призначили Дмитра Плетенчука, щоправда трохи на іншу посаду – начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний прес-центр сил оборони Півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Вона є кавалером ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Джерело: Новини.LIVE