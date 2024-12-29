Экс-спикер Сил обороны Наталья Гуменюк «засветилась» на новой должности

Так, в сюжете телемарафона, посвященном реабилитации военных в Карпатах, который вышел на днях на телеканале «Мы – Украина», Наталья Гуменюк дала комментарии по реабилитационному центру в Карпатах, где военные и их семьи проходят лечебные курсы по специальной программе психологического восстановления.

В сюжете отмечалась важность социализации военных через взаимодействие с семьями и адаптацию к мирной жизни. Именно Гуменюк комментировала работу центра, отметив, что данная инициатива реализована благодаря поддержке крупного бизнеса.

При этом, когда именно бывшая спикерка Сил обороны юга Украины была назначена на новую должность, неизвестно, а в своих соцсетях она до сих пор указывает прежнее место работы.

Напомним, в апреле 2024 года Наталью Гуменюк уволили с должности пресс-секретаря Сил обороны Юга Украины.

До этого украинские медийщики просили главкома ВСУ Александра Сырского заменить Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями. Ее обвиняли в блокировании освещения военных преступлений России. Наиболее вопиющим случаем, по словам журналистов, был запрет заезда на Херсонщину в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС – тогда мировые СМИ заполонили ссылки на свидетельства российских «военкоров».

Впоследствии на место Гуменюк назначили Дмитрия Плетенчука, правда, немного на другую должность – начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк возглавляла Объединенный координационный пресс-центр сил обороны Юга Украины с начала весны 2022 года, то есть почти с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск. Она является кавалером ордена княгини Ольги III степени.

Источник: Новини.LIVE