Наталію Гуменюк звільнили з посади спікера Сил оборони Півдня

Про звільнення Гуменюк 19 квітня повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Зокрема, ухвалено рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил і засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024”, – йдеться в повідомленні.

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який або яка вже незабаром стане “голосом” Сил оборони Півдня.

У Генштабі зазначили, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме в штатному режимі, організовуючи співпрацю з представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Нагадаємо, низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні ви світлювати воєнні злочини росіян у Херсонській області. Вони вимагали від військового керівництва замінити речницю “на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого управління комунікаціями”.