Москва приєдналася до Вашингтона в закликах до проведення виборів в Україні, що викликало занепокоєння в Києві. Про це пише Politico.

Колишній український міністр, який говорив із Politico на умовах анонімності, заявив, що узгодженість позицій Вашингтона і Москви з питання виборів «викликає занепокоєння».

За словами політика, він розглядає це як перший доказ того, що Трамп і Путін хочуть відставки Зеленського.

У Politico наголосили, що Кремль не уточнив, чи залежать мирні переговори від проведення в Україні виборів, і яку послідовність має на увазі РФ, але Москва заявила, що доки не буде встановлено «політичну легітимність», остаточна угода не може бути досягнута. Крім того, спецпредставник США Кіт Келлог не дав чіткої інформації про послідовність виборів і припинення бойових дій.

Видання зазначає, що Київ зі свого боку побоюється, що проведення виборів на цьому етапі поставить під загрозу єдність України і відкриє країну для дестабілізаційних кампаній російського впливу.

За даними джерел Reuters, у команді Трампа вважають, що в Україні мають відбутися президентські вибори, переможець яких зможе вести діалог із Росією щодо довгострокової мирної угоди.

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Російські військові влаштовують страти українських полонених

Російські військові продовжують вбивати полонених українських солдатів, і таких випадків було десятки протягом останніх місяців.

Про це заявила Моніторингова місія ООН в Україні 3 січня.

З кінця серпня минулого року місія зафіксувала 79 таких страт у 24 «окремих інцидентах» з боку російських сил.

Представники місії ООН отримали та проаналізували відео- та фотоматеріали, опубліковані українськими та російськими джерелами, на яких було зафіксовано страти або тіла загиблих у 24 окремих інцидентах, а також провели детальні інтерв’ю зі свідками.

«Географічна та хронологічна прив’язка інцидентів вказує на те, що страти, про які повідомлялося, відбувалися в районах, де велися російські наступальні операції. Ці повідомлення були оцінені як достовірні», – йдеться в повідомленні місії.

Ці інциденти сталися не у вакуумі. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження і навіть страти захоплених українських військовослужбовців, заявила глава місії Даніель Белл.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 ворожих штурмів у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Вдале, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Покровськ.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників.

На всіх напрямках противник активно задіяв штурмову та бомбардувальну авіацію.

Січень став для армії РФ рекордним за кількістю втрат

Безповоротні та санітарні втрати особового складу російських військ у січні сягнули 48 тисяч 240 осіб, що умовно дорівнює чисельності більш ніж трьох мотострілецьких дивізій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

«За весь період широкомасштабного вторгнення РФ більше було тільки в грудні 2024 року – 48 670 військових», – зазначили у відомстві.

Інтенсивність бойових дій на фронті в січні, як зазначають у Міноборони, залишалася високою. Загалом за місяць зафіксовано 5087 бойових зіткнень.

Ворожа тактична авіація за цей час скинула на позиції Сил оборони України та на прифронтові міста понад 2400 керованих авіаційних бомб.

Українські захисники в січні вразили 230 ворожих танків.

«Попри те, що в танковому батальйоні 31 машина, ворог втратив знищеними та підбитими умовно майже 7 танкових батальйонів», – інформують у міністерстві.

Також захисники України знищили 573 бойові броньовані машини російських військ – умовно майже три мотострілецькі дивізії.

Втрати ворога за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дев’ять районів зосередження особового складу і техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1270 осіб.



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