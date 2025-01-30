Следы мазута у одесских берегов
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Про це повідомили сьогодні, в четвер, 30 січня 2025 року, на сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу у Facebook.

«Надійшла інформація щодо виявлення забруднення узбережжя Чорного моря в районі населених пунктів Курортне та Миколаївка нафтопродуктами (згустками розміром 2-5 см, ззовні і за запахом схожими на мазут). Обстеження та робота по виявленому факту забруднення Чорноморського узбережжя триває», – зазначається у повідомленні.

Следы мазута на черноморском побережье

Мазут на одесском побережье

Пятна мазута на побережье Одесчины

Більш детальну інформацію екоінспектори обіцяють надати додатково.

Як повідомляло «Одеське життя», тиждень тому працівники Національного парку «Тузловські лимани» виявили на узбережжі парку мазут із затонулих російських танкерів. Нафтопродукти зібрали і передали на дослідження у приватну лабораторію Владислава Балінського.

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Після цього комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській обласній державній адміністрації провела позачергове засідання. Керівник Одеської ОВА доручив головам громад у разі виявлення нафтопродуктів забезпечити їх збір і тимчасове зберігання з подальшою утилізацією.

Також повідомлялося, що Комунальні служби почали прибирати нафтопродукти на території піщаної пересипи Чорного моря вздовж Джантшейського лиману та озера Сасик в Одеській області. А Одеський порт готується зустрічати російський мазут ще в морі.

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