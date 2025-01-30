Про це повідомили сьогодні, в четвер, 30 січня 2025 року, на сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу у Facebook.

«Надійшла інформація щодо виявлення забруднення узбережжя Чорного моря в районі населених пунктів Курортне та Миколаївка нафтопродуктами (згустками розміром 2-5 см, ззовні і за запахом схожими на мазут). Обстеження та робота по виявленому факту забруднення Чорноморського узбережжя триває», – зазначається у повідомленні.

Більш детальну інформацію екоінспектори обіцяють надати додатково.

Як повідомляло «Одеське життя», тиждень тому працівники Національного парку «Тузловські лимани» виявили на узбережжі парку мазут із затонулих російських танкерів. Нафтопродукти зібрали і передали на дослідження у приватну лабораторію Владислава Балінського.

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Після цього комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській обласній державній адміністрації провела позачергове засідання. Керівник Одеської ОВА доручив головам громад у разі виявлення нафтопродуктів забезпечити їх збір і тимчасове зберігання з подальшою утилізацією.

Також повідомлялося, що Комунальні служби почали прибирати нафтопродукти на території піщаної пересипи Чорного моря вздовж Джантшейського лиману та озера Сасик в Одеській області. А Одеський порт готується зустрічати російський мазут ще в морі.