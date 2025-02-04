Про це йдеться в повідомленні «Укренерго» в Telegram.
Окремі ЗМІ та телеграм-канали поширили інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. У цих повідомленнях джерелом загрози названо «прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України».
НЕК «Укренерго» спростовує таку інформацію: наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає.
«Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують усі сценарії, зокрема й на випадок різкого зниження температури повітря», – ідеться в повідомленні.
Також у компанії нагадали, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Нагадаємо, раніше з міркувань безпеки енергетики тимчасово обмежили обсяг інформації про стан енергосистеми України.
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