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Про це йдеться в повідомленні «Укренерго» в Telegram.

Окремі ЗМІ та телеграм-канали поширили інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. У цих повідомленнях джерелом загрози названо «прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України».

НЕК «Укренерго» спростовує таку інформацію: наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає.

«Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують усі сценарії, зокрема й на випадок різкого зниження температури повітря», – ідеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Нагадаємо, раніше з міркувань безпеки енергетики тимчасово обмежили обсяг інформації про стан енергосистеми України.

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