На озері на Одещині почали масово гинути качки

В Одеській області біля смітника виявили жахливу знахідку В одному з мікрорайонів Арцизу місцеві жителі почули несамовиті крики дворових кошенят, яких підгодовують. Після чого на них чекала страшна знахідка: біля смітника лежали шкурки двох кошенят і мордочка одного з них. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція розпочала перевірку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Пожежа в природному парку під Одесою стала наймасштабнішою за півстоліття Пожежа у дельті Дністра на Одещині, що спалахнула в середині серпня, знищила понад 5000 га, частина з яких – територія Нижньодністровського національного природного парку. Він став наймасштабнішим у цій місцевості за останні 50 років. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ