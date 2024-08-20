Новини Одеси та Одеської області

На озері на Одещині почали масово гинути качки

На озері на Одещині почали масово гинути качки

Сьогодні, у вівторок, 20 серпня 2024 року, на озері Путріно в районі села Троїцьке на Одещині екоінспектор виявив випадок масової загибелі качок.

Про це повідомили у Держекоінспеції Південно-Західного округу.

Інспектор відібрав проби води для з’ясування причин загибелі птахів. Про результати лабораторних досліджень буде повідомлено додатково.

Імовірними причинами загибелі качок в озері можуть бути як природні фактори, наприклад, токсичні водорості або нестача кисню у воді через літню спеку, так і наявність у воді хімічних викидів або забруднення відходами.

Нагадаємо, в липні екологи двічі фіксували факт масової загибелі риби – у Паліївській затоці Хаджибейський лиман.

Основною причиною мору риби екологи назвали зменшення розчинного кисню у воді через аномально високу температуру повітря.

Фото: скріншот з відео Держекоінспеції Південно-Західного округу

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