На озері на Одещині почали масово гинути качки

Сьогодні, у вівторок, 20 серпня 2024 року, на озері Путріно в районі села Троїцьке на Одещині екоінспектор виявив випадок масової загибелі качок.
Про це повідомили у Держекоінспеції Південно-Західного округу.
Інспектор відібрав проби води для з’ясування причин загибелі птахів. Про результати лабораторних досліджень буде повідомлено додатково.
Імовірними причинами загибелі качок в озері можуть бути як природні фактори, наприклад, токсичні водорості або нестача кисню у воді через літню спеку, так і наявність у воді хімічних викидів або забруднення відходами.
Нагадаємо, в липні екологи двічі фіксували факт масової загибелі риби – у Паліївській затоці Хаджибейський лиман.
Основною причиною мору риби екологи назвали зменшення розчинного кисню у воді через аномально високу температуру повітря.
Фото: скріншот з відео Держекоінспеції Південно-Західного округу