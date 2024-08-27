Экологи выяснили причину гибели уток на озере в Одесской области

Результаты пробы воды в озере Путрино возле села Троицкое показали, что в водоеме превышены все нормы предельно допустимых концентраций химических веществ, некоторые — в 13 раз. Это и стало причиной гибели уток.
О результатах лабораторных исследований проб воды, отобранных 20 августа по месту гибели уток в озере Путрино, сообщили в Госэкоинспеции Юго-Западного округа.
В частности, обнаружены превышения предельно допустимых концентраций:
- нитриты — в 13,7 раз;
- взвешенные вещества — в 6,8 раз;
- азот аммонийный — в 5,5 раз;
- фосфаты — в 2,5 раз;
- биологическое потребление кислорода — в 2,6 раз;
- химическое потребление кислорода — в 1,7 раз.
«Возможной причиной таких показателей является высокая температура воздуха», — отмечают экологи.
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Напомним, в июле экологи два раза фиксировали факт массовой гибели рыбы – в Палиевском заливе Хаджибейского лимана.
Основной причиной мора рыбы экологи назвали уменьшение растворимого кислорода в воде из-за аномально высокой температуры воздуха.