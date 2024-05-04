З’явилося відео сходження благодатного вогню в Єрусалимі

Традиційно у церемонії взяли участь Патріарх Єрусалимський Феофіл III та архімандрит Вірменської церкви. Вони ввійшли до каплиці храму, а вийшли звідти, несучи запалені свічки.

Патріарх із Кувуклії і почав роздавати його людям, які перебували в храмі.

Після церемонії свічки, запалені від вогню, винесеного з каплиці, везуть по всьому світу, включаючи Україну.

Благодатний вогонь з’являється в Кувуклії всередині храму Гробу Господнього, зведеного над простором, де, за переказами, був розіп’ятий, похований і воскрес Ісус Христос.

Благодатний вогонь є суто православною традицією, інші християнські конфесії не визнають цієї містерії.

Нагадаємо, Благодатний вогонь, який знаменує Воскресіння Христове, сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Цей вогонь унікальний – він не обпалює у перші хвилини.

За легендою, якщо благодатний вогонь не зійде, то розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.