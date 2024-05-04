Новини Одеси та Одеської області

З’явилося відео сходження благодатного вогню в Єрусалимі

З’явилося відео сходження благодатного вогню в Єрусалимі

Сьогодні, у Страсну суботу, 4 травня, напередодні Великодня 2024 року, в Кувуклії (каплиці) храму Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася містерія сходження Благодатного вогню.

Традиційно у церемонії взяли участь Патріарх Єрусалимський Феофіл III та архімандрит Вірменської церкви. Вони ввійшли до каплиці храму, а вийшли звідти, несучи запалені свічки.

Патріарх із Кувуклії і почав роздавати його людям, які перебували в храмі.

Після церемонії свічки, запалені від вогню, винесеного з каплиці, везуть по всьому світу, включаючи Україну.

Благодатний вогонь з’являється в Кувуклії всередині храму Гробу Господнього, зведеного над простором, де, за переказами, був розіп’ятий, похований і воскрес Ісус Христос.

Благодатний вогонь є суто православною традицією, інші християнські конфесії не визнають цієї містерії.

Нагадаємо, Благодатний вогонь, який знаменує Воскресіння Христове, сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Цей вогонь унікальний – він не обпалює у перші хвилини.

За легендою, якщо благодатний вогонь не зійде, то розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk