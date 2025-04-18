Рішення без обговорення підтримали 44 депутати Одеської міськради.

Голова бюджетної комісії міськради Олексій Потапський наголосив на важливості створення такої зони в центрі міста.

«Старий майданчик був в аварійному стані, тому ми підтримали виділення грошей на створення нового сучасного простору. Важливо, щоб у центрі було безпечне, доступне і комфортне місце для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних можливостей», – зазначив він.

Особливу увагу на новому майданчику приділять інклюзивності: там встановлять тактильні та звукові елементи, гумове покриття, облаштують спеціальні гірки, платформу з доступом для колісних крісел і гойдалки для зміцнення опорно-рухового апарату.

Нагадаємо, що інклюзивний дитячий майданчик на Соборній площі відкрився 2019 року, а у квітні 2025 року його демонтували через аварійний стан конструкцій.

Також повідомлялося, що в бюджеті міста не могли знайти коштів, щоб побудувати новий ігровий простір на Соборній площі.

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