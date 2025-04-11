Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міськради із соціальної політики та праці.

Голова профільної комісії Лілія Леонідова поінформувала депутатів, що подавала запит про виділення коштів на нове дитяче містечко замість знесеного інклюзивного майданчика. Однак грошей на нове дитяче містечко в бюджеті поки що немає.

Не знайшла бюджетна комісія коштів і на нові громадські туалети.

«На сьогодні комісія з бюджету не підтримала фінансування на ці два об’єкти, вони розглядають можливість», – каже Лілія Леонідова.

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