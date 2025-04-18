Проєкт презентували під час сесії міськради як частину програми оновлення міської інфраструктури. Кожна з вбиралень матиме інклюзивний формат, сучасне інженерне оснащення та доступ для людей з інвалідністю. У рамках благоустрою заплановано зниження бордюрів та облаштування входів для маломобільних груп населення.

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Через високу вартість обладнання депутати підняли питання захисту від вандалізму. У міськраді згадали попередні випадки пошкоджень міського майна — зокрема, ліфта на Приморському бульварі, що часто виходив з ладу через недбале ставлення громадян. У зв’язку з цим кожну вбиральню обладнають відеокамерами, під’єднаними до системи «Безпечне місто». Окрім того, об’єкти патрулюватимуть Нацполіція та Муніципальна варта.

Для підтримання технічної справності туалетів місто планує провести конкурс на обслуговування. У мерії наголосили на комплексному підході до збереження об’єктів — від регулярного інспектування до охоронного нагляду. Одночасно влада розраховує і на відповідальність мешканців у поводженні з новою інфраструктурою.Раніше ми повідомляли, що можливість встановлення модульних туалетів обговорювали на засіданні Ради безбар’єрності