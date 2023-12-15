Дві знакових для одеситів пам’ятки архітектури передали під посилений захист ЮНЕСКО

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

У повідомленні йдеться, що з метою збереження і захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту, комітет ЮНЕСКО значущі об’єкти культурної спадщини вносить до Міжнародного переліку культурних цінностей.

Таким чином, будівля Одеського національного академічного театру опери та балету та будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха потрапили до закінчення війни знаходитимуться під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Дякую всім, хто допомагає нам у боротьбі за нашу унікальну спадщину, яку ми маємо зберегти для майбутніх поколінь. Спадщину, яка є цінністю для світової спільноти – і світ має її захистити! –

підсумував Труханов.

Раніше, ЮНЕСКО внесли до списку об’єктів, яким належить посилений захист, одеську обсерваторію та геодезичну дугу Струве в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району.

“Одеське життя” раніше пояснювало, Для чого нам охорона ЮНЕСКО, якщо вона не рятує Одесу від ракет?

Фото: зі сторінки Геннадія Труханова та Вікіпедії