Два знаковых для одесситов памятника архитектуры передали под усиленную защиту ЮНЕСКО

Из-за войны в Украине, комитет ЮНЕСКО, с целью защиты культурного наследия, внес в перечень временной защиты еще пять объектов культурного наследия Украины. Среди них — две одесские жемчужины.
Об этом на своей facebook-странице сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В сообщении говорится, что в целях сохранения и защиты культурного наследия в случае вооруженного конфликта комитет ЮНЕСКО значимые объекты культурного наследия вносит в Международный перечень культурных ценностей.
Таким образом, здание Одесского национального академического театра оперы и балета и здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха попали до окончания войны под усиленной защитой ЮНЕСКО.
Спасибо всем, кто помогает нам в борьбе за наше уникальное наследие, которое мы должны сохранить для будущих поколений. Наследие, которое является ценностью для мирового сообщества – и мир должен его защитить! —
подытожил Труханов.
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Ранее ЮНЕСКО внесли в список объектов, которым принадлежит усиленная защита, одесская обсерватория и геодезическая дуга Струве в селе Старая Некрасовка Измаильского района.
«Одесская жизнь» раньше объясняла, Зачем нам охрана ЮНЕСКО, если она не спасает Одессу от ракет?
Фото: со страницы Геннадия Труханова и Википедии