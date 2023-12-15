Два знаковых для одесситов памятника архитектуры передали под усиленную защиту ЮНЕСКО

Об этом на своей facebook-странице сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В сообщении говорится, что в целях сохранения и защиты культурного наследия в случае вооруженного конфликта комитет ЮНЕСКО значимые объекты культурного наследия вносит в Международный перечень культурных ценностей.

Таким образом, здание Одесского национального академического театра оперы и балета и здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха попали до окончания войны под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Спасибо всем, кто помогает нам в борьбе за наше уникальное наследие, которое мы должны сохранить для будущих поколений. Наследие, которое является ценностью для мирового сообщества – и мир должен его защитить! —

подытожил Труханов.

Ранее ЮНЕСКО внесли в список объектов, которым принадлежит усиленная защита, одесская обсерватория и геодезическая дуга Струве в селе Старая Некрасовка Измаильского района.

«Одесская жизнь» раньше объясняла, Зачем нам охрана ЮНЕСКО, если она не спасает Одессу от ракет?

Фото: со страницы Геннадия Труханова и Википедии