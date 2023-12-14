Два заступники мера Одеси вже в армії: коли мобілізують Труханова

Про це на брифінгу розповів начальник Одеського ТЦК Олександр Охріменко.

Як зазначив полковник Охріменко, процес мобілізації депутатів міських та селищних рад триває і за час повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступило вже 104 депутати місцевих рівнів.

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На запитання журналістів: чи можуть вручити повістку меру Одеси Геннадію Труханову, Олександр Охріменко відповів:

Мера міста не можуть мобілізувати за законами України. У нього як у найвищого керівника органу місцевого самоврядування – бронь.

Як раніше повідомляло “Одеське життя”, у лавах ЗСУ служать два віце-мери Одеси – Олег Бриндак і Сергій Тетюхін.