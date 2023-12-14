Два заступники мера Одеси вже в армії: коли мобілізують Труханова

В Одеському регіоні мобілізували понад сотню депутатів міських та селищних рад. Однак це не стосується мера Одеси, адже ця посада “заброньована” державою.
Про це на брифінгу розповів начальник Одеського ТЦК Олександр Охріменко.
Як зазначив полковник Охріменко, процес мобілізації депутатів міських та селищних рад триває і за час повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступило вже 104 депутати місцевих рівнів.
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На запитання журналістів: чи можуть вручити повістку меру Одеси Геннадію Труханову, Олександр Охріменко відповів:
Мера міста не можуть мобілізувати за законами України. У нього як у найвищого керівника органу місцевого самоврядування – бронь.
Як раніше повідомляло “Одеське життя”, у лавах ЗСУ служать два віце-мери Одеси – Олег Бриндак і Сергій Тетюхін.