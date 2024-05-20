Два порти Одеської області лідирують за прибутком серед держпідприємств

Про це стало відомо з даних, зазначених на Opendatabot.

Аналітики зазначають, що Чорноморський торговельний порт продемонстрував найбільше зростання прибутку, який за рік підвищився в 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.

Також до п’ятірки найприбутковіших держпідприємств увійшов Ізмаїльський морський торговельний порт. Його дохід сягнув 2,71 млрд грн, а прибуток – 1,01 млрд грн. Це найбільший показник в Одеській області.

Водночас найприбутковішим підприємством України є «Ліси України» – 2,8 млрд грн.

Зазначимо, що потік зернових суден через порти Одеської області є бажаним поштовхом для відновлення економіки України з огляду на втрати від війни. А морський експорт зерна з країни повернувся майже до довоєнного рівня.

Так, з січня по квітень поточного року порти Одещини обробили 37,7 млн тонн різних вантажів, повідомили в Адміністрації морських портів України. Це в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року – тоді було оброблено всього 22 мільйони тонн.

Вантажообіг шести діючих українських портів за квітень становив 9,9 млн тонн, що майже вдвічі перевищує минулорічний показник, а порти Великої Одеси експортували 7,7 млн тонн, з яких понад п’ять мільйонів – продукція українських аграріїв.

Зерно залишається основною продукцією експорту – у квітні відвантажено близько 6,3 млн тонн, що в 1,6 раза більше, ніж за квітень минулого року.