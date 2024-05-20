Два порта Одесской области лидируют по прибыли среди госпредприятий

Об этом стало известно из данных, указанных на Opendatabot.

Аналитики отмечают, что Черноморский торговый порт продемонстрировал наибольший рост прибыли, которая за год повысилась в 26 раз: с 37,2 млн до 986 млн грн.

Также в пятерку самых прибыльных госпредприятий вошел Измаильский морской торговый порт. Его доход достиг 2,71 млрд грн, а прибыль — 1,01 млрд грн. Это самый большой показатель в Одесской области.

В то же время самым прибыльным предприятием Украины является «Леса Украины» — 2,8 млрд грн.

Отметим, что поток зерновых судов через порты Одесской области является желанным толчком для восстановления экономики Украины, учитывая потери от войны. А морской экспорт зерна из страны вернулся почти к довоенному уровню.

Так, с января по апрель поточного года порты Одесщины обработали 37,7 млн тонн различных грузов, сообщили в Администрации морских портов Украины. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда было обработано всего 22 миллиона тонн.

Грузооборот шести действующих украинских портов за апрель составил 9,9 млн тонн, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель, а порты Большой Одессы экспортировали 7,7 млн тонн, из которых более пяти миллионов – продукция украинских аграриев.

Зерно остается основной продукцией экспорта – в апреле отгружено около 6,3 млн тонн, что в 1,6 раза больше, чем за апрель прошлого года.