Дунайське пароплавство отримало несподівану пропозицію від росіян: подробиці

Про це повідомила прес-служба УДП у Facebook.

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Як повідомили в УДП, пароплавство останній рік шукає надійного партнера, який готовий взяти в управління теплоходи, і веде переговори з компаніями з Угорщини, Австрії, Словаччини, іншими міжнародними партнерами.

«Несподівано минулого тижня отримуємо листа від «Самарського бюро подорожей та екскурсій». Пишуть, що готові брати на п’ять років у тайм-чартер наші теплоходи, витрати на підготовку до навігації беруть на себе. Інформацію щодо дуже допитливого бюро подорожей із Самари передаємо СБУ. Цікаво, що та кому вони ще пропонують», – повідомила прес-служба.

УДП має на балансі чотири пасажирські теплоходи – “Дніпро”, “Волга”, “Україна” та “Молдавія”, а також прогулянковий теплохід “Євген Косяков”. Старі Дніпро та Волга вже давно не мають попиту, перебувають в Ізмаїлі та використовуються як тимчасове житло.

“Молдавія” та “Україна”, які пароплавство після початку повномасштабного російського військового вторгнення перебазувало до австрійського Лінца, ще здатні працювати на річкових круїзах, але потребують чималих інвестицій.

Як зазначили у пароплавстві, з 2014 року пасажирські перевезення завдавали пароплавству лише збитків, що покривалися доходами від вантажних перевезень. Фінансовий показник 2021 року – мінус 25 млн. грн. Тому економічно вигідніше тимчасово тримати суд у відстої.

Тим часом, українські спецслужби продовжують знищувати залишки Чорноморського військового флоту росіян.