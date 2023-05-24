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Дунайское пароходство отремонтировало очередное судно (фото)

Дунайское пароходство отремонтировало очередное судно (фото)

На Измаильском судоремонтном заводе завершили ремонтные работы на теплоходе Украинского дунайского пароходства (УДП) «Одесса», который в прошлом носил название «Никифор Шолуденко». Об этом сообщили в УДП.

Судно в ремонте приняли в феврале, а спустили его уже в середине мая. На прошлой неделе заводские работы были полностью завершены.

теплоход

Такой теплоход может одновременно толкать по реке девять барж. У Дунайского пароходства есть еще два аналогичных судна — «Черкассы» (экс-«Нина Соснина») были отремонтированы в апреле, а «Николаев» (бывший «Кузьма Галкин») еще находится в доке.

теплоход

Теплоходы ждали ремонта много лет.

Недавно мы писали, что украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать флот.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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