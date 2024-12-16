Дунайське пароплавство розпродає морський флот – покупців поки що не знайшлося

УДП оголосило про аукціон на початку грудня і виставило шість кораблів одним лотом за 440 млн грн. Про це йдеться на платформі державних закупівель.

Із шести суховантажів лише два («Вилкове» та «Ізмаїл») відремонтовані та мають усі документи для початку роботи. Решта чотири – «Татарбунари», «Віана-ду-Каштелу», «Кілія» та «Рені» – у неробочому стані і багато років перебувають у простої.

Аукціон не відбувся через відсутність учасників.

«Покупці, напевно, вичікують ще більшого зниження цін. Те, що перший аукціон не пройшов – не катастрофічно. Перший аукціон – це сигнал ринку, що УДП дійсно готове продавати. Адже було багато розмов, що нам не дозволять продаж суто з політичних причин», – прокоментували підсумки аукціону в профільному виданні Ukrainian Shipping Magazine.

Чому УДП розпродає морський флот

В УДП пояснили, що почали відновлення морського флоту 2022 року, коли блокування портів Одеси зробило Дунайські порти ключовим транспортним коридором для експорту агропродукції. Однак після відновлення роботи морських портів фрахтові ставки впали, а перспективи використання морського флоту стали економічно невигідними.

Незважаючи на розгляд різних варіантів, таких як передача суден у тайм-чартер, підприємство визнало, що цей напрямок залишається збитковим. Утримання старих суден також потребує значних фінансових витрат, включно з ремонтом і продовженням документів.

«Морські судна УДП внаслідок незначного дедвейту (3,5 тис. т) були найбільш затребуваними в постачанні агропродукції до Туреччини, але з 27 червня 2024 року країна ввела заборону на імпорт зернових, що призвело до надлишкової пропозиції фрахту. 15 жовтня заборону було скасовано, але лише частково», – говорить гендиректор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

УДП минулого року інвестувало у відновлення морського флоту, оперувати флотом у 2-3 судна, за словами Москаленка, зараз нерентабельно. Особливо, якщо йдеться про державне підприємство.

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