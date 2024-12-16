Дунайское пароходство распродает морской флот — покупателей пока не нашлось

УДП объявило об аукционе в начале декабря и выставило шесть кораблей одним лотом за 440 млн грн. Об этом говорится на платформе государственных закупок.

Из шести сухогрузов лишь два («Вилково» и «Измаил») отремонтированы и имеют все документы для начала работы. Остальные четыре — «Татарбунары», «Виана-ду-Каштелу», «Килия» и «Рени» — в нерабочем состоянии и много лет находятся в простое.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

«Покупатели, наверное, выжидают еще большего снижения цен. То, что первый аукцион не прошел — не катастрофично. Первый аукцион — это сигнал рынку, что УДП действительно готово продавать. Ведь было много разговоров, что нам не разрешат продажу чисто по политическим причинам», — прокомментировали итоги аукциона в профильном издании Ukrainian Shipping Magazine.

Почему УДП распродает морской флот

В УДП объяснили, что начали восстановление морского флота в 2022 году, когда блокирование портов Одессы сделало Дунайские порты ключевым транспортным коридором для экспорта агропродукции. Однако после возобновления работы морских портов фрахтовые ставки упали, а перспективы использования морского флота стали экономически невыгодными.

Несмотря на рассмотрение различных вариантов, таких как передача судов в тайм-чартер, предприятие признало, что это направление остается убыточным. Содержание старых судов также требует значительных финансовых затрат, включая ремонт и продление документов.

«Морские суда УДП вследствие незначительного дедвейта (3,5 тыс. т) были наиболее востребованы в поставках агропродукции в Турцию, но с 27 июня 2024 года страна ввела запрет на импорт зерновых, что привело к избыточному предложению фрахта. 15 октября запрет был отменен, но лишь частично», — говорит гендиректор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Несмотря на то, что УДП в прошлом году инвестировало в восстановление морского флота, оперировать флотом в 2-3 судна, по словам Москаленко, сейчас нерентабельно. Особенно, если речь идет о государственном предприятии.

Читайте также: Дунайское пароходство получило неожиданное предложение от россиян: подробности