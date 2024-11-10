Білгород-Дністровський порт вдалося продати з 13-ї спроби – хто покупець

Про це повідомили у прес-службі Фонду держмайна України (ФДМУ).

Єдиним покупцем виявилася компанія ТОВ “Топ-Оффер”, яка запропонувала за актив 108 млн грн.

«Початкова ціна становила 88,9 млн грн., а переможна – 90 млн грн. Переможець аукціону додатково має сплатити 18 млн грн ПДВ, тому загальний економічний ефект може становити 108 млн грн», – заявили у ФДМУ.

У Фонді також нагадали, що майновий комплекс порту включає 9 суден портового флоту, 47 одиниць автомобільного та чотири одиниці залізничного транспорту. На балансі також числиться 18 портальних кранів та спецтехніка.

Як повідомлялося, в середині жовтня 2024 року ФДМУ вкотре виставив на торги Білгород-Дністровський порт. Тоді об’єкт оцінили у 178 млн грн.

Вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Тоді його стартова ціна становила 184,9 млн грн. Але той аукціон визнали таким, що не відбувся.

13 березня 2023 року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого з пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ «Укрдонінвест». Але пізніше власник компанії відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Подальші аукціони з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Держпідприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

Проблемність цього об’єкту пов’язана із заборгованістю підприємства, яка оцінюється у 100 млн грн. За умовами аукціону, цей борг має сплатити покупець.

До того ж зараз держпідприємство працює тільки як «сухий порт», тобто як великий склад, де збирається вантаж для відправлення в дунайські порти Одеської області.

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