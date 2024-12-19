ДТЕК більше не буде розповідати про стан енергосистеми: що трапилося

З міркувань безпеки оператори енергосистеми України тимчасово обмежують обсяг інформації, яку розповсюджують про стан енергосистеми. Це зумовлено необхідністю зберігати стабільність мережі та уникати ризиків, пов’язаних із можливими атаками на енергетичну інфраструктуру.
У разі необхідності повернення до графіків стабілізаційних відключень відповідну інформацію буде оприлюднено на офіційному Telegram-каналі компанії. Громадянам рекомендують слідкувати за оновленнями лише на перевірених джерелах, щоб уникнути дезінформації.
Енергетичні компанії закликають довіряти лише офіційним повідомленням, що публікуються на ресурсах організацій, відповідальних за роботу енергосистеми.
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