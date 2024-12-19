Новости Одессы и Одесской области

ДТЭК больше не будет рассказывать о состоянии энергосистемы: что случилось

ДТЭК больше не будет рассказывать о состоянии энергосистемы: что случилось

Из соображений безопасности операторы энергосистемы Украины временно ограничивают объем информации, которую распространяют о состоянии энергосистемы. Это обусловлено необходимостью сохранять стабильность сети и избегать рисков, связанных с возможными атаками на энергетическую инфраструктуру.

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В случае необходимости возвращения к графикам стабилизационных отключений соответствующая информация будет обнародована на официальном Telegram-канале компании. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями только на проверенных источниках, чтобы избежать дезинформации.

Энергетические компании призывают доверять только официальным сообщениям, публикуемым на ресурсах организаций, ответственных за работу энергосистемы.

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