ДТЭК больше не будет рассказывать о состоянии энергосистемы: что случилось

В случае необходимости возвращения к графикам стабилизационных отключений соответствующая информация будет обнародована на официальном Telegram-канале компании. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями только на проверенных источниках, чтобы избежать дезинформации.

Энергетические компании призывают доверять только официальным сообщениям, публикуемым на ресурсах организаций, ответственных за работу энергосистемы.

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