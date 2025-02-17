Як повідомили в ДСНС України, зараз три групи верхолазів розкривають конструкції укриття, щоб ліквідувати горіння.

Ситуація постійно моніториться за допомогою дронів із тепловізором. Для цього залучено 91 особу від ДСНС та 18 одиниць техніки.

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована», – повідомляють рятувальники.

Як було атаковано ЧАЕС

У п’ятницю, 14 лютого, російська армія завдала дронового удару по саркофагу 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Відомо, що дрон летів на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю ЧАЕС.

За даними слідства, окупанти атакували об’єкт енергооб’єкт дроном-камікадзе «Герань-2».

Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник поцілив за 15 метрів убік від місця ураження.

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