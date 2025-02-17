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За 16 км. від центру Одеси Національний банк України продає єдиний майновий комплекс – великий склад. Об’єкт розташовується на площі 25,66 тисяч кв. м. Він розташований за адресою: 19-й кілометр Старокиївської дороги, 34 у зоні Куліндорівського промислового вузла на території Пересипського району.

Початкова ціна за лот становить – 92,65 мільйона гривень.

Лот складається з будівлі головного корпусу з блоками підсобних приміщень, адміністративного корпусу, складів, будівлі котельні, столярного цеху, торгового павільйону, пункту миття машин.

Першого аукціону, який планували на 5 грудня, не відбулося через відсутність охочих узяти в ньому участь. Новий аукціон був запланований на 14 лютого, але теж не відбувся.

Розпродаж відбувається на підставі рішення Правління Національного банку України про відчуження від 09.11.2024.

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