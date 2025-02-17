Как сообщили в ГСЧС Украины, сейчас три группы верхолазов вскрывают конструкции укрытия, чтобы ликвидировать горение.
Ситуация постоянно мониторится с помощью дронов с тепловизором. Для этого привлечен 91 человек от ГСЧС и 18 единиц техники.
“Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений. Ситуация полностью контролируется”, — сообщают спасатели.
Как была атакована ЧАЭС
В пятницу, 14 февраля, российская армия нанесла дроновой удар по саркофагу 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Известно, что дрон летел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.
Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию ЧАЭС.
По данным следствия, оккупанты атаковали объект энергообъект дроном-камикадзе «Герань-2».
Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.
По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.
По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.
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