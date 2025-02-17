Проєкт «ElitExpert» оновив рейтинг ТОП-20 найвідоміших суддів Одеського регіону – 2024, які мають значний вплив на правозастосування в Україні.

Отже, суддя Олександр Гарський, який карає злочинців не лише в’язницею, а й читанням книжок чи переглядами фільмів про сенс життя, очолив рейтинг.

Зазначається, він здійснив вражаючий стрибок із 20-го місця в торішньому рейтингу до лідерства в нинішньому. У 2024 році його популярність у медійному просторі продовжувала зростати, і Гарський став найбільш згадуваним одеським суддею в національних ЗМІ завдяки своєму унікальному підходу до правосуддя.

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Другу позицію в рейтингу посідає Наталія Богацька, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.

На думку експертів, вона має величезний авторитет, що зберігає за нею неформальне лідерство. Богацька продовжує брати активну участь у ключових правових ініціативах і представляти Україну на міжнародних зустрічах.

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Третю позицію посідає Сергій Чванкін, голова Київського районного суду Одеси, доцент кафедри цивільного права НУ «Одеська юридична академія».

Чванкін залишається одним із найпублічніших і медійних суддів Одеси. Упродовж 2024 року він неодноразово опинявся у фокусі ЗМІ, зокрема – часто і з власної ініціативи. Крім того, за рік він тричі проходив перевірки на доброчесність, витримав усі випробування і зберіг свою посаду, що лише зміцнило його позицію.

Четверте місце посідає голова П’ятого апеляційного адміністративного суду Олександр Джабурія.

Суд, у якому працює Джабурія, залишається одним із найбільш інноваційних в Україні, а під його керівництвом став одним із лідерів цифровізації судових процесів. Проєкт «Електронний суд» тут було реалізовано повною мірою, а сам суд забезпечує прозорість і зручність для учасників судових процесів.

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