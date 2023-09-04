Дроны, атаковавшие Одесскую область, взорвались в Румынии: реакция соседей

4 сентября во время ночной вражеской атаки по Одесской области, «шахеды» упали и сдетонировали на территории соседней Румынии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

По его словам, это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО.

В контексте случившегося Николенко призвал партнеров усилить защиту инфраструктуры Украины и соседних государств.

«Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств», — говорится в сообщении Николенко.

Реакция Румынии

Минобороны Румынии осудило атаки на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры и назвало их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные правила.

В ведомстве также отметили, что ответственные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников на инфраструктуру морского порта Рени.

«Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии», — заявили в Минобороны.

Отметим, буквально вчера в Минобороны Румынии также заявляли, что атака российских дронов на порт Рени в воскресенье, 3 сентября, не представляла угрозы для территории Румынии.

Хотя жители румынского города Галац, расположенного в 25 километрах от Рени, жаловались на «адский шум» во время атаки.