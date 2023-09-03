У ніч проти 3 вересня ворог атакував Одеську область «шахедами» – який результат?

У ніч на неділю, 3 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області майже чотири години лунав сигнал повітряної тривоги – ворог вкотре атакував південь області іранськими дронами-камікадзе. Але наші Сили оборони, як завжди, не підвели.

За інформацією повітряного командування «Південь», цієї ночі російські окупанти здійснили кілька хвиль атак БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напряму – із запускали з території тимчасово окупованого Криму, мису Чауда та Приморсько-Ахтарська рф. Зважаючи на все, вони знову мали намір атакувати портову інфраструктуру нашої області.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих ударних безпілотників «Shahed-136/131» та ще 6 дронів були успішно збиті іншими підрозділами Сил оборони півдня України.

А напередодні, 2 вересня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на Одещині знищено розвідувально-ударний безпілотник «Mohajer-6».