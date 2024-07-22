Дрони і чайки: рожеві фламінго змушені залишити Тузловські лимани

Про це розповів співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

Незважаючи на постійні ворожі атаки, у 2023-му фламінго довго залишалися на лиманах, проте на початку поточного року зграя екзотичних птахів залишила Одещину і полетіла на південь – до Болгарії.

“У 2024 році понад 1000 фламінго знову з’явилися навесні в нацпарку. У травні вони почали будувати гнізда. Але перша сформована ними колонія була зруйнована потужним ураганом, якій фактично змив гнізда з острівців лиману Карачаус. Пізніше фламінго сформували колонію на островах лиману Хаджидер у нашому нацпарку”, – розповів учений.

За словами Русєва, весь цей час шуми орківських дронів ночами сильно лякали птахів, а коли є фактор занепокоєння, фламінго залишають свої гнізда на деякий час, відходячи на відстань від колонії. Цим скористалися степові чайки, що мешкають неподалік.

“І під час шумової атаки агресивні жовтоногі чайки при потужному шумовому навантаженні війни, робили свою чорну справу – руйнували кладки фламінго”, – пояснив біолог.

Іван Русєв зазначає, що територія, де гніздяться фламінго, є заповідною зоною нацпарку і проводити будь-які заходи щодо попередження негативного впливу чайок на колонію фламінго заборонено.

І ось днями, чайки повністю зруйнували колонію фламінго і зараз деякі зграї фламінго залишили наші лимани і з’явилися в Куяльницькому національному природному парку та мандрівників.

Раніше “Одеське життя” писало, що влітку 2023 року на кордоні двох лиманів у національному природному парку «Тузловські лимани» оселилася велика зграя з 570 фламінго, в якій з’явилося майже дві сотні пташенят.