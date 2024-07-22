Дроны и чайки: розовые фламинго вынуждены покинуть Тузловские лиманы

Об этом рассказал сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

Несмотря на постоянные вражеские атаки в 2023-м фламинго долго оставались на лиманах, однако в начале поточного года стая экзотических птиц покинула Одесскую область и улетела южнее – в Болгарию.

«В 2024 году более 1000 фламинго снова появились весной в нацпарке. В мае они начали строить гнезда. Но первая сформированная ими колония была разрушена мощным ураганом, которой фактически смыл гнезда с островков лимана Карачаус. Позже фламинго сформировали колонию на островах лимана Хаджидер в нашем нацпарке.», — рассказал ученый.

По словам Русева, все это время шумы орковских дронов по ночам сильно пугали птиц, а когда есть фактор беспокойства, фламинго покидают свои гнезда на некоторое время, отходя на расстояние от колонии. Этим воспользовались степные чайки, обитающие неподалеку.

«И во время шумовой атаки агрессивные желтоногие чайки при мощной шумовой нагрузке войны, делали свое черное дело — разрушали кладки фламинго», — пояснил биолог.

Иван Русев отмечает, что территория, где гнездятся фламинго, является заповедной зоной нацпарка и проводить любые мероприятия по предупреждению негативного влияния чаек на колонию фламинго запрещено.

И вот на днях, чайки полностью разрушили колонию фламинго и сейчас некоторые стаи фламинго оставили наши лиманы и появились в Куяльницком национальном природном парке и путешествуют по прибрежным лиманам.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что летом 2023 года на границе двух лиманов в национальном природном парке «Тузловские лиманы» поселилась большая стая из 570 фламинго, в которой появилось почти две сотни птенцов.