У нацпарку Одеської області з вини “шашличників” згоріли кладки птахів і тисячі малюсків

У нацпарку Одеської області з вини “шашличників” згоріли кладки птахів і тисячі малюсків

Потужна пожежа, яка спалахнула днями в Національному парку “Тузловські лимани” біля с. Лебедівка, завдала величезної шкоди природі. Лебедівка, завдала величезної шкоди природі: згоріли десятки кладок фазанів, кропив’янок, дроздів, знищено мурашники.

Про це повідомив співробітник парку, біолог Іван Русєв.

За словами еколога, пожежа в парку спалахнула через те, що біля села Лебедівка якась жінка готувала шашлики і викинула вугілля на рослинність.

“Вогонь поширювався швидко. Горіло все на шляху. Пожежники їхали довго. В однієї машини не було достатньо води, друга не поїхала до лісу, бо вважали, що пошкодять пожежну машину. У с.Лебедівка чомусь немає води в протипожежних резервуарах. Ще викликають додаткові пожежні машини. Їх уже 5. Гасити пожежу допомагали ще пару місцевих жителів. Ближче до ночі всім разом вдалося впоратися”, – розповів біолог.

Пожежа охопила майже 17 га. Коли через два дні група вчених нацпарку почала обстеження території, щоб зібрати інформацію і розрахувати збитки, місцями ще тліли осередки.

пожежа у Тузловських лиманах

 

“Але тільки на перший погляд можна сказати, що для тварин був жах. Згоріли десятки кладок фазанів, кропив’янок, дроздів тощо. Особливо багато згорілих черепашок – їх десятки тисяч, серед яких цепея австрійська, виноградний равлик – масові наземні молюски в нацпарку. Число їх у природних біотопах сягає десятки тисяч га. І вони всі загинули”, – каже Іван Русєв.

пожежа у Тузловських лиманах

 

Він розповів, що харчуються молюски детритом, “злизуючи” його з рослин і каміння. Дорослі равлики часто піднімаються по стовбурах дерев, чагарників, по стеблах трав’янистих рослин.

пожежа у Тузловських лиманах

“Зі сходом сонця величезна маса равликів поступово ховається в підстилку, зариваючись до настання сутінків. Але сотні тисяч таких санітарів уже немає”, – підкреслив Русєв.

Також, за його словами, багато знищених мурашників.

Еколог нагадав, що спалювання сухої рослинності у воєнний час прирівнюється до диверсійної роботи (ст.113 Кримінального кодексу України “Диверсія”) і карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, через посушливу та спекотну погоду На Одещині почастішали пожежі в екосистемах. Минулого тижня горіли суха трава, сміття, чагарники та лісосмуги. Від вогню постраждали люди та будівлі, без своїх будинків залишилися сотні лелек, фазанів та козулі залишилися без своїх будинків.

 

 

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