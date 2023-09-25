Довірливі одесити добровільно віддали шахраям дорогі телефони: подробиці

В Одесі двоє іноземців у віці 19 та 21 років під приводом допомоги вкрали у довірливих городян дорогі смартфони.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Так, познайомившись в одному з кафе на Катериненській із місцевим чоловіком, шахраї вкрали у нього телефон вартістю 25 тисяч гривень.

Як розповіли в поліції, у одесита виникли труднощі з готівкою і зловмисники запропонували новому знайомому обміняти готівку на безготівкове зарахування коштів на їхній картковий рахунок. Взявши мобільний телефон у одесита, один із правопорушників почав запроваджувати реквізити своєї банківської картки, а як тільки власник смартфона відвернувся – передав гаджет своєму другові, який швидко зник разом із ним.

Поліцейські встановили правопорушників та з’ясували, що викрадений смартфон вони продали, але під час слідства відшкодували потерпілому завдану шкоду.

Не минуло й тижня, як молодший за віком іноземець знову вийшов на “полювання”. Увечері на Аркадійській алеї зловмисник побачив, як дівчина надавала першу долікарську допомогу чоловікові непритомним, підсвічуючи собі смартфоном.

«Доброзичливий» юнак запевнив одеситку в бажанні допомогти їй та потримати її гаджет. Повіривши перехожому, вона дала йому телефон вартістю 42 тисячі гривень, а той, отримавши “видобуток”, втік.

Поліцейські вийшли на слід правопорушника та повернули телефон потерпілій.

Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України відповідно. Максимальне покарання – позбавлення волі терміном до восьми років.

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