Одесит обдурив 10 людей, прикинувшись перевізником

41-річний одесит пропонував в інтернеті послуги з пасажирських перевезень та брав за них повну передоплату. Так шахрай зміг обдурити десять осіб на понад 4 тисячі гривень.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що одесит під вигаданими анкетними даними розмістив в інтернет-мережі оголошення про надання послуг із міжміських пасажирських перевезень та пропонував клієнтам повну передоплату.

Так, на початку серпня протягом трьох днів на гачок зловмисника потрапили 10 жителів Пересипського району Одеси. З постраждалих він взяв від 400 до 450 гривень за поїздку до Харкова, Херсона, Дніпра та Запоріжжя, після чого перестав відповідати на їх повідомлення та дзвінки.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, розшукали його та вилучили телефон із листуванням із потерпілими та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України Йому загрожує покарання штрафом від 51000 до 68000 гривень або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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