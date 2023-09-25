Доверчивые одесситы добровольно отдали мошенникам дорогостоящие телефоны: подробности

В Одессе двое иностранцев в возрасте 19 и 21 года под предлогом помощи украли у доверчивых горожан дорогостоящие смартфоны.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, познакомившись в одном из кафе на Екатериненской с местным мужчиной, мошенники украли у него телефон стоимостью 25 тысяч гривен.

Как рассказали в полиции, у одессита возникли трудности с наличными деньгами и злоумышленники предложили новому знакомому обменять наличные деньги на безналичное зачисление средств на их карточный счет. Взяв мобильный телефон у одессита, один из правонарушителей начал вводить реквизиты своей банковской карты, а как только владелец смартфона отвернулся – передал гаджет своему другу, который быстро исчез вместе с ним.

Полицейские установили правонарушителей и выяснили, что похищенный смартфон они продали, но в ходе следствия возместили потерпевшему нанесенный ущерб.

Не прошло и недели, как младший по возрасту иностранец снова вышел на “охоту”. Вечером на Аркадийской аллее злоумышленник увидел, как девушка оказывала первую доврачебную помощь мужчине без сознания, подсвечивая себе смартфоном.

«Доброжелательный» юноша заверил одесситку в желании помочь ей и подержать ее гаджет. Поверив прохожему, она дала ему телефон стоимостью 42 тысячи гривен, а тот, получив “добычу”, убежал.

Полицейские вышли на след правонарушителя и вернули телефон потерпевшей.

Эти преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, соответственно. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

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