Хто збив літак у Білгороді і чи були там українські полонені (фото, відео) ОНОВЛЕНО

Вдень 24 січня 2024 року як в українських, так і в російських телеграм-каналах з’явилося відео падіння та вибуху російського військово-транспортного літака Іл-76.

Незабаром українські засоби масової інформації, включно з “Українською правдою”, повідомили, що за їхніми джерелами повітряне судно збили українські Сили оборони, а на його борту були ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, якими обстрілюють Харків.

У неофіційних російських джерелах з’явилася інформація, що на борту були люди – 63 особи.

Російське міністерство оборони цього разу відреагувало на те, що сталося на рідкість оперативно і приголомшило всіх повідомленням, що на борту літака крім російського екіпажу та трьох супроводжуючих були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких транспортували з Москви до Білгорода для подальшого обміну.

У коментарі “Суспільному” Міноборони України не змогло підтвердити, що літак вразили українські Сили оборони, оскільки там “ще з’ясовують інформацію”.

Водночас український Координаційний штаб із поводження з військовополоненими закликав не розповсюджувати неперевірену інформацію про падіння Іл-76. Там нагадали, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації для дестабілізації українського суспільства.

«Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої ​​інформації та користуватися лише офіційними джерелами», —

зазначили у повідомленні.

При цьому повідомлення в українських медіа, в яких йшлося про те, що літак збитий українською протиповітряною обороною, було відредаговано. Тепер у них лише повідомляється про сам факт авіакатастрофи.

На жаль, поки що неможливо точно стверджувати, був літак збитий і якщо так, то ким, або впав у результаті аварії. Також невідомо, скільки на його борту було людей, ким вони були і чи там був ще вантаж.

Саме місце катастрофи оточене російськими спецслужбами, і туди нікого не допускає.

ОНОВЛЕНО о 14:40

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода сказав, що сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

“Я можу констатувати, що запланований на сьогоднішній день обмін поки не відбувається”, – зазначив він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, що впав у Білгородській області, зараз перевіряється.

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“Одеське Життя” закликає своїх читачів довіряти лише офіційним джерелам. Ми продовжуємо стежити за ситуацією навколо падіння Іл-76 під Бєлгородом. Ця новина буде оновлюватися, як тільки ми дізнаємося нову інформацію.