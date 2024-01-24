Хто збив літак у Білгороді і чи були там українські полонені (фото, відео) ОНОВЛЕНО

Неподалік російського Білгорода розбився військово-транспортний літак Іл-76. У ворожому міноборони повідомили, що на борту були десятки українських військовополонених, яких транспортували для обміну. “Одеське Життя” зібрало всю наявну на цей час інформацію про те, що сталося.
Вдень 24 січня 2024 року як в українських, так і в російських телеграм-каналах з’явилося відео падіння та вибуху російського військово-транспортного літака Іл-76.
Незабаром українські засоби масової інформації, включно з “Українською правдою”, повідомили, що за їхніми джерелами повітряне судно збили українські Сили оборони, а на його борту були ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, якими обстрілюють Харків.
У неофіційних російських джерелах з’явилася інформація, що на борту були люди – 63 особи.
Російське міністерство оборони цього разу відреагувало на те, що сталося на рідкість оперативно і приголомшило всіх повідомленням, що на борту літака крім російського екіпажу та трьох супроводжуючих були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких транспортували з Москви до Білгорода для подальшого обміну.
У коментарі “Суспільному” Міноборони України не змогло підтвердити, що літак вразили українські Сили оборони, оскільки там “ще з’ясовують інформацію”.
Водночас український Координаційний штаб із поводження з військовополоненими закликав не розповсюджувати неперевірену інформацію про падіння Іл-76. Там нагадали, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації для дестабілізації українського суспільства.
«Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами», —
зазначили у повідомленні.
При цьому повідомлення в українських медіа, в яких йшлося про те, що літак збитий українською протиповітряною обороною, було відредаговано. Тепер у них лише повідомляється про сам факт авіакатастрофи.
На жаль, поки що неможливо точно стверджувати, був літак збитий і якщо так, то ким, або впав у результаті аварії. Також невідомо, скільки на його борту було людей, ким вони були і чи там був ще вантаж.
Саме місце катастрофи оточене російськими спецслужбами, і туди нікого не допускає.
ОНОВЛЕНО о 14:40
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода сказав, що сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.
“Я можу констатувати, що запланований на сьогоднішній день обмін поки не відбувається”, – зазначив він.
За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, що впав у Білгородській області, зараз перевіряється.
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“Одеське Життя” закликає своїх читачів довіряти лише офіційним джерелам. Ми продовжуємо стежити за ситуацією навколо падіння Іл-76 під Бєлгородом. Ця новина буде оновлюватися, як тільки ми дізнаємося нову інформацію.