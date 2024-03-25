Додому на щиті повернувся захисник з Одещини: боєць загинув на Донецькому напрямку

Про це повідомляє Білгород-Дністровська районна державна адміністрація.

Молодший сержант Василь Тарасов загинув 17 березня 2024 року біля населеного пункту. Новомихайлівка Донецької області після отримання поранень несумісних із життям.

“Нехай його вічна пам’ять проникає в кожен куточок нашого серця. Він був мужньою людиною, вчинки якої будуть закарбовані в пам’яті цілих поколінь. Його сила волі, дух справедливості, натхнення на перемогу не знало меж. Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Україну і кожного з нас!” – пишуть у райадміністрації.

Траурна церемонія прощання із Захисником України відбудеться сьогодні, 25 березня, у Білгороді-Дністровському за адресою вул. Михайлівська, 56.

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